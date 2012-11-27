В Чернигове может остановиться почти треть лифтов

В Чернигове с начала 2013 года из-за выработки своего ресурса в жилых домах может остановиться почти треть лифтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола в городском совете сообщил начальник специализированного лифтового управления №5 ПАО "ОТИС" Александр Лапкис.

По его словам, лифтовый парк города находится в кризисном состоянии, основной причиной чего является техническая изношенность лифтов и недостаточность финансирования.

"Тарифы на обслуживание лифтов в последний раз пересматривались в областном центре в 2008 году, и на сегодняшний день не покрывают затрат предприятия даже на обслуживание", - сказал он. А.Лапкис уточнил, что в связи с приближением 25-летнего срока эксплуатации в Чернигове могут с начала следующего года остановиться более 400 домовых лифтов из 1400. Каждый из этих 400 лифтов нуждается в экспертном обследовании, модернизации, а то и замене, которая может стоить 50-400 тыс. грн. за один лифт.

Как отметил заместитель городского председателя Николай Сенькович, в городе действует Программа модернизации и замены лифтов в жилищном фонде Чернигова на 2008-2015 годы, но она финансируется частично (в этом году 6% потребности). В городе в этом году модернизировано только 7 лифтов. Решение этого проблемного вопроса заместитель городского председателя видит во внедрении соответствующей государственной программы, поскольку аналогичные проблемы имеют и другие города Украины. А.Лапкис считает, что в Украине назрела необходимость изменить подходы в обслуживании лифтов – вместо ограничения срока эксплуатации ввести обязательное плановое обслуживание, ведь бывают случаи, когда лифты с 25-летним сроком использования находятся в лучшем состоянии, чем с 5-летним.

В то же время, по результатам социологического исследования, проведенного Полесским фондом международных и региональных исследований, 27,4% опрошенных черниговцев считают состояние лифтового хозяйства города неудовлетворительным, а 35,3% - хорошим, только 2% - отличным, 37,3% оценивают удовлетворительно. Вместе с тем, на протяжении 2011-2012 годов в местные органы власти поступило только 20 жалоб на работу лифтов, тогда как диспетчерские службы обслуживающих организаций сообщают о 20-30 заявлениях ежедневно.