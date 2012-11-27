Киевщина: будут судить виновника гибели 5-летнего мальчика

Фастовская межрайонная прокуратура Киевской области передала в суд уголовное дело об обвинении бывшего руководителя районного подразделения ЗАО “АЭС Киевоблэнерго”, по вине которого погиб 5-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, экс-руководителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (неподобающее выполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжелые последствия).

Следствием установлено, что энергоснабжающая компания проводила реконструкцию воздушной линии электропередач в одном из населенных пунктов Фастовского района. Проведя реконструкцию лишь частично, руководитель санкционировал сдачу электросети в полноценную эксплуатацию. Вследствие этого на одном из неотремонтированных участков произошел обрыв линии электропередач, и провод упал на тропинку, по которой ежедневно ходили люди. По этой тропинке вместе с матерью шел 5-летний мальчик, который и наступил на оборванный провод. От удара электротоком ребенок умер на месте.

За совершение преступления бывшему руководителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения свободы в виде подписки о невыезде.