В Киеве «заминировали» гимназию №107

В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали учеников и учителей «Введенской» гимназии №107.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По их данным, вчера в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил о бомбе в помещении учебного заведения по ул. Введенской, 35.

На место немедленно выехали все оперативные службы города. В здании провели полную эвакуацию, говорится в сообщении.

Саперы вместе с кинологами обследовали помещение – никаких подозрительных предметов не найдено.

В настоящее время милиция пытается установить, кто звонил по телефону и сообщил о заминировании.