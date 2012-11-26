В киевском метро на рельсы упал пассажир и погиб

В 15.40 движение поездов на Святошинско-Броварской линии столичного метро, приостановленное из-за падения пассажира на рельсы, было возобновлено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

Также в пресс-службе проинформировали, что пассажир – молодой человек - погиб.

«Никакой другой информации не имеем. По этому вопросу лучше обратитесь в милицию», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сегодня, 26 ноября, в 14.52 было временно приостановлено движение на Святошинско-Броварской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Днепр".

Движение поездов было оперативно организовано следующим образом: от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"; по одному пути от станции "Гидропарк" до станции "Дарница"; от станции "Дарница" до станции "Лесная".