Под Киевом планируют открыть центр иппотерапии

В следующем году под Киевом должен начать работу Центр иппотерапии «Камелия», где бесплатно будут лечиться дети с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Благотворительного фонда анималотерапии и автор идеи строительства Центра «Камелия» Маргарита Сичкарь.

По ее словам, работы по сооружению Центра, которые уже ведутся на территории около 5 гектаров в 6 км от столицы по Житомирской трассе, планируется завершить в IV квартале 2013 года.

Социальным партнером первого в Украине детского эко-реабилитационного центра иппотерапии стал «Південкомбанк» и сегодня во время пресс-конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве между банком и Центром «Камелия».

По этому поводу председатель правления «Південкомбанк» Иван Цупор отметил, что участие в этом проекте является «лучшим способом реализовать принципы социальной ответственности банка перед обществом». «Мы хотим поддержать Центр «Камелия», помочь деткам с особыми потребностями, но которые имеют все шансы стать полноценными членами общества. Мы привлекаем к проекту и наших сотрудников, и наших клиентов, и таким образом каждый сможет внести свой вклад в общее дело», - сказал он.

Согласно проекту, Центр станет не только местом, где украинским детям с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями, будут оказывать бесплатную помощь, но и научной базой для изучения анималотерапии - научная кафедра, которая будет открыта здесь, сможет фиксировать и констатировать эффект от иппотерапии.

«В Грузии и Латвии это уже давно имеет статус традиционной медицины. Поэтому мы очень тесно общаемся с Медицинской академией», - сказала М.Сичкарь.

По ее словам, в Центре будет реализован системный подход к лечению и организована детская лечебная школа верховой езды.

«В центре нужно было совместить те практики, которые дополняют друг друга. Поэтому там будет сенсорная терапия, ЛФК, сухой бассейн. Будут работать квалифицированные реабилитологи. Будет также центр арт-терапии, музыкальная студия, к работе в которой привлекут известных отечественных исполнителей. Будет песочная терапия. То есть все то, где дети через творчество, развитие моторики еще больше развивают в себе двигательную функцию», - пояснила М.Сичкарь. Также детей будут привлекать к работе на эко-ферме.

Как сообщила инициатор проекта, территория нового Центра – 5 га, из которых под застройкой будет 2,5 га, остальные – «аграрный комплекс».

По словам М.Сичкарь, работа Центра «Камелия» будет организована иппотерапевтом Еленой Петрусевич, которая сегодня возглавляет единственный в Украине подобный центр, который функционирует уже около 20 лет и в настоящее время находится на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ) в Киеве.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции Е.Петрусевич отметила, что программы лечения с помощью коней известны во всем мире. Лично она узнала об этих программах в 70-х годах и уже в 90-х годах организовала свой конный клуб, в котором начала проводить лечение и реабилитацию больных детей. На сегодняшний день ее действующий Центр посещают с этой целью ежегодно около 60 детей. Но тех, кто обращается за помощью, намного больше, и из-за ограниченной возможности Центра приходится отбирать детей с самой сложной формой заболеваний и наиболее упорных в желании лечиться таким способом.

«Я уверена, что новый Центр с намного большими возможностями будет не только на бумаге, но и в жизни. Потому что хорошие дела должны воплощаться в жизнь», - отметила Е.Петрусевич, добавив, что уверена, что будущее именно за такой реабилитацией и лечением детей с особыми потребностями.

Также она отметила, что в ее центр приезжает много не только больных, но и здоровых детей просто для оздоровления.

Как отметила М.Сичкарь, к финансированию проекта строительства и дальнейшего функционирования «Камелии» планирует привлечь средства спонсоров не только в пределах Украины, но и из-за рубежа.