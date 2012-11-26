В Виннице младенец отравился ртутью
13:56, 26 ноября 2012Новости регионов
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Мать размешивала еду градусником
В Виннице младенец в возрасте до одного года отравился ртутью.
Об этом сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщении., мальчик поступил в областную больницу 23 ноября с диагнозом «отравление ртутью».
Стало известно, что ртуть в еду попала, когда мать размешивала ее разгерметизированным термометром. Состояние ребенка удовлетворительное.
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