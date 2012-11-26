В Виннице младенец отравился ртутью

13:56, 26 ноября 2012
Новости регионов
0

Мать размешивала еду градусником

В Виннице младенец в возрасте до одного года отравился ртутью.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщении., мальчик поступил в областную больницу 23 ноября с диагнозом «отравление ртутью».

Стало известно, что ртуть в еду попала, когда мать размешивала ее разгерметизированным термометром. Состояние ребенка удовлетворительное.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter