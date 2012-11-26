На Полтавщине произошла утечка аммиака из автоцистерны

В воскресенье, 25 ноября, возле села Рашевка (Гадячский район Полтавской обл.) произошла аварийная утечка аммиака из аммиаковоза МАN.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, на расстоянии 5 км в западном направлении от села Рашевка, в поле на открытой территории, водитель, выполнявший плановые работы по транспортировке и перекачке 25 тонн безводного аммиака, увидел, что со дна бочки протекает аммиак. Вероятная причина утечки аммиака — неисправность донного клапана. В ходе проведения аварийных работ аммиак был перекачан в исправную бочку.

Пострадавших в результате утечки аммиака нет.

