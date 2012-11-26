39-летняя женщина с сообщниками похитила младенца у своей дочки

Правоохранительные органы задержали в Харькове 39-летнюю женщину, которая во Львовской области похитила 5-месячного сына собственной дочки.

Как рассказала УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 21 ноября в Буский райотдел милиции Львовской области обратилась 19-летняя жительница одного из сел Буского района с сообщением о том, что ее мать вместе с двумя неизвестными мужчинами похитила у нее пятимесячного сына. На следующий день работники милиции задержали 39-летнюю безработную бабушку в Харькове, куда она привезла малыша.

„Мать ребенка рассказала работникам милиции, что ее мать приехала в село, где она проживает вместе с сожителем и сыном, зашла в дом вместе с двумя неизвестными мужчинами, силой забрала внука, после чего „гости” сели в автомобиль и уехали”, - сообщила С.Добровольская.

По ее словам, похитительница после задержания объяснила свой поступок тем, что „для воспитания внука лучшие условия в городе Харькове”. По убеждению же матери ребенка, по словам С.Добровольской, “сын имеет лучшие условия для воспитания в селе во Львовской области”.

Также С.Добровольская отметила, что „семья благополучная, речь не идет о каких-то условиях неподобающего ухода за ребенком. Возник конфликт относительно места воспитания ребенка”.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.