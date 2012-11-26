Донетчина: рэкетиры вымогали деньги у хозяев аптек

В Мариуполе Донецкой области задержаны злоумышленники, вымогавшие деньги у хозяев аптек.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в начале ноября в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела г.Мариуполя поступило сообщение от 45-летняя хозяйка аптеки, которая рассказала о том, что на протяжении недели двое мужчин, представляясь сотрудниками милиции, вымогали у нее деньги. Злоумышленники приходили к ней и требовали от 200 до 900 гривен за беспрепятственную деятельность фармацевтического объекта.

После получения информации работниками оперативно-поискового сектора отдела уголовного розыска Мариупольского горуправления «по горячим следам» двое подозреваемых были задержаны. Они как раз направлялись в аптеку за очередной суммой денег.

Задержанные оказались безработными, наркозависимыми гражданами, 1986 и 1988 годов рождения. Оба судимы за грабежи. Один из фигурантов - иногородний житель, прибыл летом текущего года с женой в Мариуполь в поисках работы. Отобранные деньги друзья тратили на опий.

В отношении псевдо-милиционеров были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и по ч.2 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц), которые объединены в одно уголовное производство. Сейчас задержанные проверяются на причастность к другим мошенническим схемам.