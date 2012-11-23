В Одессе наркоделки сбывали синтетические наркотики

В Одессе сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали группу наркодельцов, сбывавших синтетические наркотики в особо крупных размерах

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, при проведении в областном центре операции «Батискаф-2012», которая завершилась на этой неделе, «задержана преступная группа в составе 8 лиц, которая изготовляла и реализовала препараты «Ренолекс» и «Ефина», содержащие прекурсор псевдоэфедрин. Эти препараты также использовались для изготовления психотропных веществ».

Установлено, что преступники реализовывали ежемесячно до 500 конвалют таких препаратов.

Правоохранителями при обыске изъято оборудование для изготовления психотропных веществ, а также нереализованную часть из них, в том числе 23 конвалют лекарственного средства «Ефина», несколько доз героина, метамфетамина и 190 пустых конвалют.

Кроме того, у преступников изъято 9 мобильных телефонов, средства радиосвязи, 57 тыс. грн, 1 тыс. долл и 3 травматических пистолета.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, приобретение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ), ч.3 ст.311 (незаконное приобретение и хранение прекурсоров), ч.2 ст.309 (хранение наркотических средств) УК Украины.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к поставкам и сбыту наркотиков.