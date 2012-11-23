В Киеве открылась уникальная выставка художников-инвалидов

В Национальном музее Тараса Шевченко открылась первая уникальная выставка работ людей с ограниченными физическими возможностями, которые творят, держа инструменты зубами или пальцами ног.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, выставка посвящена Международному дню инвалидов и 10-летию деятельности Всеукраинской общественной организации «Народная академия творчества инвалидов».

Цель проведения этой выставки - привлечение внимания общественности к жизненному пути и творчеству таких людей, уважение их мужества и любви к жизни и желание найти возможность поддержать их в будущем.

Выставка продлится с 22 ноября до 9 декабря 2012 года, адрес музея: Киев, бульвар Тараса Шевченко, 12.