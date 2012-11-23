Киевщина: милиционер продавал трамадол

Прокуратурой Киевской области направлено в суд уголовное дело в отношении оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из территориальных подразделений Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, милиционер, действуя по предварительному сговору с группой лиц, реализовал значительное количество таблеток трамадола на сумму более 10 тыс. гривень.

Своими действиями он совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное приобретение, перевозка и сбыт наркотических средств, совершенное путем злоупотребления служебным положением работником правоохранительного органа.

Судом к нему избрана мера пресечения содержания под стражей.

Ему угрожает наказание от 5 до 10 годов лишения свободы с конфискацией имущества.