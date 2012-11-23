Инвалиды в Киеве получат материальную помощь

По случаю Международного дня инвалида отдельные категории киевлян получат одноразовую адресную материальную помощь от городской власти - от 100 до 600 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, материальную помощь в размере 600 грн выплатят слепоглухим и инвалидам І группы по зрению, размер пенсии которых не превышает 1400 грн.

По 500 грн одноразовой адресной материальной помощи от городской власти получат инвалиды ІІ группы по зрению, размер пенсии которых не превышает 1400 грн.

Помощь в размере 200 грн выплатят получателям государственной соцпомощи и социальной пенсии – инвалидам с детства, а также детям-инвалидам и инвалидам І группы, размер пенсии которых не превышает 1400 грн.

Кроме того, по 100 грн материальной помощи получат инвалиды ІІ группы и неработающие инвалиды ІІІ группы, размер пенсии которых не превышает 1400 грн.

Адресная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена по независимым от получателя причинам, в случае его смерти будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке. Как указано в распоряжении, лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, будет предоставляться одна выплата в большем размере.