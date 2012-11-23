В Запорожье от взрыва в школе пострадали подростки и учитель

В Запорожье в результате взрыва в школе пострадали два подростка и учитель.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в 10.10 спасатели получили сообщение от врачей скорой помощи о том, что в общеобразовательной школе №87 на ул. Хакасская, 1 произошел взрыв.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС по охране Ленинского района Запорожья.

Как выяснилось, взрыв произошел в раздевалке спортзала. По предварительным данным, двое школьников 1998 г.р. сделали отверстие в одном из толстых квадратных стеклянных блоков стены и заполнили его газом с помощью зажигалки, а затем подожгли. Произошел взрыв. В результате действия взрывной волны стеклянный блок разлетелся на осколки.

Подростки получили травмы и были госпитализированы в детскую больницу. Кроме того, в момент взрыва в помещение зашла учитель физкультуры, которая также пострадала.

Разрушений несущих конструкций здания нет, взрыв не привел к пожару. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.