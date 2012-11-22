Выяснены обстоятельства отравления детей дурманом

По поручению прокуратуры Киевской области Броварской межрайонной прокуратурой проведена проверка информации, обнародованной некоторыми средствами массовой информации об отравлении подростков в г. Бровары плодами дурмана на территории школы.

В ходе проверки информация подтвердилась лишь частично, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Выяснилось, что четверо детей 15-16 лет во внеурочное время находились не на территории школы и использовали свое свободное время по собственному усмотрению.

В частности, со слов подростков установлено, что они находились вблизи жилых домов, которые расположены рядом со школой. Там школьники нашли одурманивающее растение с семенами. Одна из учениц, которая была в компании подростков, предложила съесть семена одурманивающего растения, сказав, что они вкусные.

Комиссией Броварской ООШ обследован двор школы и прилегающие территории на предмет наличия растений дурмана. На территории школы растений дурмана не выявлено. Однако вблизи домов, возле которых находились дети, выявлено несколько кустов дурмана. Они были посажены жителями дома для украшения территории. Эти растения уничтожены.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

Службой по делам детей совместно с управлением образования Броварского городского совета и врачом-наркологом в общеобразовательных заведениях города проводятся просветительские лекции о вреде здоровью в результате употребления одурманивающих веществ.

Семейным кодексом Украины определено, что именно родители, прежде всего, обязаны заботиться о здоровье детей, их физическом, духовном и моральном развитии.

В связи с этим, постановлениями Броварского горрайонного суда родители указанных детей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть за уклонение родителей или лиц, которые их замещают, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, учебы и воспитания несовершеннолетних детей. На них наложено административное взыскание в виде штрафа.