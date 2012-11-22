Фонд Р.Ахметова открыл фотовыставку «Туберкулёз как он есть»

22 ноября в холле Закарпатской областной государственной администрации состоялось торжественное открытие выставки известного фотографа-документалиста Максима Дондюка «Туберкулёз как он есть» при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Целью выставки является привлечение внимания общественности к проблеме туберкулёза и необходимости проводить своевременную диагностику и лечение. В экспозиции представлены фотографии людей, которые излечились от туберкулёза, а также жертв заболевания. Все фотографии были сделаны в противотуберкулёзных диспансерах и исправительных колониях Херсона и Донецка.

В рамках Программы «Остановим туберкулёз в Украине» Фонд проводит серию инициатив, направленных на преодоление туберкулёза: способствует эффективному управлению в области здравоохранения, обеспечивает лаборатории современным диагностическим оборудованием, закупает и поставляет в регионы лекарственные препараты, проводит различные тренинги для медперсонала и т.д. Но одним из важных факторов преодоления туберкулёза в Украине является также информирование широких слоев населения об основных симптомах, способах заражения, профилактике и лечении туберкулёза. Фотовыставка Максима Дондюка «Туберкулёз как он есть» является одним из элементов этой информационной кампании. В Украине фотовыставки Максима Дондюка уже состоялись в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Кировограде, Виннице. Теперь её могут увидеть жители и гости Ужгорода.

На открытии фотовыставки Максим Дондюк отметил: «Многие из тих людей, которых я фотографировал, к сожалению, умерли. Было ощущение, что я на исповеди, когда я слушал всю историю их жизни. Я ничем не мог помочь этим людям, и я понимал это, когда снимал их. Но я надеюсь, что эти фотографии помогут другим людям, которые еще не заболели, разрушить стереотип о том, что туберкулёзом болеют только бездомные и наркоманы, расскажут людям о том, что есть разные формы туберкулёза и что закрытая форма и человек, переболевший туберкулёзом, не несет опасности для окружающих. Может, тогда смерть этих людей, которые дали мне возможность рассказать и показать их жизнь в больницах, будет не напрасной».

Выставка продлится в холле Закарпатской областной государственной администрации с 22 ноября по 6 декабря. Адрес: г. Ужгород, пл. Народная, 4. Расписание работы фотовыставки: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные. Вход свободный.