В трех школьных столовых Киева обнаружена кишечная палочка

В отдельных школах и детских садах Деснянского района Киева еду для детей готовят из некачественных продуктов и не докладывают натурального мяса и рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района, ссылаясь на результаты проверки в просветительских заведениях с привлечением специалистов СЭС и ГП «Укрметртестстандарт».

Согласно отчету контролирующих органов, нарушения выявлены в столовых школ № 249 и № 322, а также в столовой ШДС «Мрия».

По заключению контролирующих органов, подавляющее большинство продуктов, которые поставляются в учебные заведения района, не отвечают государственным стандартам, а в некоторых из них выявлена кишечная палочка.

Бактерии группы кишечной палочки (колиформы), которые вызывают отравление, а иногда и хронические болезни у людей, обнаружены в образцах сыра кисломолочного и сливочного масла. В сгущенке - 95% растительных жиров, а в икре кабачковой занижена массовая доля сухих веществ.

Исследование образцов готовых блюд, отобранных в столовых детских заведений, показало, что они не отвечают энергетической норме для соответствующего возраста и потребностей ребенка, а также в них не докладывают натуральное мясо и рыбу.

По результатам проверки председателю КГГА внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц управления образования Деснянской РГА.

Прокуратура Деснянского района Киева напоминает, что ранее возбудила уголовное дело за невыполнение санитарных правил и норм в детсаде № 745, где в блюдах для детей выявлена кишечная палочка, а у поваров и воспитателей – стафилококк.