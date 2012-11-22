Черкасчина: на мусорной свалке нашли арсенал снарядов

В Черкасской области в поселке Ерки в Катеринопольского района 21 ноября на стихийной мусорной свалке нашли 25 снарядов времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, вчера мужчина в поисках металлолома забрел на стихийную мусорную свалу. Во время поиска металлических предметов он наткнулся на 3 взрывоопасных предмета времен войны, которые едва торчали из земли. По вызову на место выявления опасных предметов прибыли спасатели, которые идентифицировали их как 75-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В Катеринопольский район прибыла группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения управления МЧС в Черкасской области. После дополнительного обследования прилегающей территории, ими было выявлено еще 22 снаряда этого же калибра.

Все взрывоопасные предметы были вывезены в безопасное место и уничтожены путем контролируемого подрыва.