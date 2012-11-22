Ривненщина: вблизи села изъято 239 боеприпасов времен войны
13:10, 22 ноября 2012Новости регионов
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В лесном массиве
В Ривненской области вблизи села Решуцк изъято 239 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как отмечается в сообщении, сначала местный житель обнаружил в лесном массиве возле села несколько артиллерийских снарядов.
Впоследствии пиротехники обследовали указанное место и обнаружили в итоге 239 боеприпасов: 123 артиллерийских снаряда различных калибров, 112 авиационных бомб, 3 реактивные мины и 1 подрывник.
До войны вблизи села Решуцк, как отмечается в сообщении МЧС, располагались склады боеприпасов советской армии.
Все найденные взрывоопасные предметы саперы вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.
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