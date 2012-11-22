В Киеве газ подключен уже в 123 квартирах горевшего дома

Вечером 21 ноября специалисты начали подключение газа к квартирам поврежденного пожаром дома на улице Ивана Мазепы в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталия Пшеничного.

Так, по его данным, по состоянию на утро 22 ноября подача газа возобновлена в 123 квартирах.

«Специалисты проверили техническое состояние сетей в жилом доме и обследовали дымовые и вентиляционные каналы. В те квартиры, которые не пострадали в результате пожара и где присутствуют их владельцы, уже начали подавать газ, работы в этом направлении продолжаются», – сказал В.Пшеничный.

После соответствующих аварийно-ремонтных работ газ появится и в тех квартирах, которые оказались в эпицентре пожара, отмечается в сообщении.

По данным КГГА, всю ночь на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а представители ГУ МВД Украины в городе Киеве обеспечивали общественный порядок и охрану имущества жителей дома.

Специальная комиссия выясняет причины пожара и размер материальных убытков.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 ноября возник пожар в шестиэтажном жилом доме на ул. Ивана Мазепы, 3/5 (13 подъездов, 175 квартир).

Огнем уничтожены 600 кв. м крыши и покрытия здания, восемь квартир на шестом этаже над первым и вторым подъездами. Погибших и пострадавших нет.

В соответствии с правилами техники безопасности, было приостановлено снабжение дома газом.

В КГГА уже определили первую сумму помощи жителям квартир, которые пострадали в результате пожара в доме на улице Мазепы. Так, помощь от столичной власти в размере 10 тыс. грн получат владельцы 55 квартир этого дома.