Луганщина: BMW врезался в трактор, погиб пассажир автомобиля

21 ноября в 16:15 в Лутугинском районе Луганской области на автодороге Знаменка – Луганск – Изварино в 500 м от пос. Веселая Тарасовка водитель автомобиля BMW-728 совершил столкновение с трактором.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ОСО ГУМВД Украины в Луганской области, в результате ДТП пассажир BMW (1990 г. р.) от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водители автомобиля и трактора госпитализированы.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.