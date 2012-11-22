38-летняя жительница Харькова похитила ...собственного внука

В Харькове разоблачен 38-летняя безработная местная жительница, подозреваемую в похищении собственного внука.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что 21 ноября в одном из поселков Бусского района Львовской области в доме своей дочери женщина похитила полугодового внука.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.