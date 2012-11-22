38-летняя жительница Харькова похитила ...собственного внука
12:16, 22 ноября 2012Новости регионов
0
В доме своей дочери
В Харькове разоблачен 38-летняя безработная местная жительница, подозреваемую в похищении собственного внука.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что 21 ноября в одном из поселков Бусского района Львовской области в доме своей дочери женщина похитила полугодового внука.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter