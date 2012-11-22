Хмельниччина: 15-летний подросток убил отца молотком

В райцентре Полонное Хмельницкой области 15-летний подросток двумя ударами молотка по голове смертельно травмировал своего 38-летнего отца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница сектора связей с общественностью УМВД в области Екатерина Шуприган.

Она отметила, что трагедия произошла после того, как отец отказал сыну сесть за руль автомобиля.

По словам парня, он не думал, что эти удары станут смертельными, испугался, сел в автомобиль и поехал с друзьями развлекаться.

В настоящее время подросток находится в изоляторе временного содержания. В относительно него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 «Преднамеренное убийство» Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Кроме того, в активе подозреваемого уже есть уголовное дело. 15 ноября Полонский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины (отнял у одногруппника мобильный телефон) и осудил к одному году условного отбывания наказания.