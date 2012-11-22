Днепропетровские таможенники 19 ноября изъяли партию импортного сиропа от кашля на 1,4 млн. грн, который местное предприятие пыталось ввезти в Украину с 0% ставкой пошлины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской таможни.

Предприятие импортировало из Словении на таможенную территорию Украины 50 тыс. флаконов сиропа от кашля общим весом 15 тонн стоимостью 1,4 млн. грн, задекларировав партию средства с 0% ставкой ввозной пошлины. Вместе с тем указанный товар классифицируется по ставке ввозной пошлины в 8% от стоимости товара.

По подсчетам специалистов, предприятие таким образом не оплатило в государственный бюджет более 110 тыс. грн таможенной пошлины.

По информации Днепропетровской таможни, представитель предприятия не задекларировал по установленной форме точных и достоверных сведений о товаре, чем совершил правонарушение, предусмотренное статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товара с конфискацией указанного товара.

Товар изъят на склад таможни до решения суда по делу.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в аэропорту Днепропетровска таможенники изъяли 84 мобильных телефона iPhone-5, которые пассажир пытался незаконно ввезти в Украину.