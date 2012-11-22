Обидчику Саши Поповой дали 15 лет заключения

Апелляционный суд Николаевской области увеличил до 15 лет заключения наказание Александру Косинову, который в марте жестоко избил 18-летнюю Александру Попову.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

В частности, за покушение на убийство А.Косинову дали 14 лет и за кражу мобильного телефона - еще три года. По совокупности же вышло 15 лет (за счет частичного поглощения приговоров).

После окончания заседания адвокат А.Поповой Владимир Тимошин в комментарии журналистам сказал: «Конечно, мы довольны результатом. Честно говоря, я думал, что будет 14 лет по статье 115 и 2 года по статье 185. Больший срок поглотит меньший. Суд принял решение путем частичного сложения. В результате – 15 лет лишения свободы».

Сегодня в Апелляционном суде на заседании по делу А.Поповой были рассмотрены характеристики на подсудимого, а также медицинские справки. Характеристики от соседей и из милиции оказались противоположного содержания. В первой А.Косинов характеризуется как хороший сосед, заботливый отец и трудолюбивый человек. В справке с райотдела милиции о А.Косинове сказано: «Имеет скандальный характер, часто провоцирует конфликты, поднимает руку на жену, злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает и не учится». Между тем сам А.Косинов сказал, что с участковым, подписавшим справку, никогда не встречался и приводов в милицию не имел. С милицейской характеристикой он высказал категорическое несогласие.

Адвокат А.Косинова Светлана Гудзловенко акцентировала внимание судей на том, что у ее подзащитного есть маленький больной ребенок, который нуждается в постоянном уходе, что сам А.Косинов сирота, а А.Попова первая начала ссору и была в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения рассмотрения прошли судебные дебаты, и суд удалился в совещательную комнату, после чего и назначил А.Косинову новый приговор.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 марта в Николаеве 18-летнюю Александру Попову в ходе возникшей ссоры зверски избил 22-летний Александр Косинов. В тяжелом состоянии девушку доставили в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где она более 70 дней находилась в состоянии комы.

Ленинский районный суд г. Николаева 17 сентября нынешнего года приговорил A.Kocинoва за данное преступление к 12 годам лишения свободы. Наказание назначено в соответствии с двумя статьями обвинения: 10 лет - за попытку умышленного убийства из хулиганских побуждений и 2 года – за кражу мобильного телефона Александры. Суд учел отягчающие обстоятельства: то, что А.Косинов совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также тяжелейшие последствия жестокого избиения для жизни и здоровья пострадавшей.

Защита просила назначить осужденному более мягкое наказание – 8-лет лишения свободы.