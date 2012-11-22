Каковы причины вспышки дизентерии на Одесчине?

В Одесской области сотрудники прокуратуры начали проверку обстоятельств и причин вспышки дизентерии две недели тому назад в ряде населенных пунктов Любашевского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для прокурорского реагирования стала госпитализация 17 жителей этого района с диагнозом «дизентерия Зонне». Причины заболевания выясняются специалистами Одесской областной санитарно-эпидемиологической службы.

Причем, согласно сообщению, после 19 ноября количество заболевших увеличилось. В связи с этим продолжаются внеплановые проверки санитарно-эпидемической службой соблюдения требований санитарного законодательства.

В прокуратуре отмечают, что руководство облсанэпидемстанции внесло предписание начальнику отдела образования Любашевской райгосадминистрации «о проведении усиленных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений».

Согласно сообщениям местных СМИ, от вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений на протяжении двух недель страдают, прежде всего, жители райцентра, а также сел Бобрик-1 и Бобрик-2 Любашевского района.