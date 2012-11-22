В Донецке уничтожили 135 кг героина, изъятого у наркокурьера

21 ноября в Донецке на предприятии ПрАО «Донецксталь - Металлургический завод» в присутствии представителей СМИ во исполнение судебного решения уничтожено 135 кг героина, изъятого сотрудниками Службы безопасности Украины у наркокурьера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Главного управления СБУ в Донецкой области.

В сообщении отметили, что ориентировочная стоимость уничтоженного героина на «черном рынке» составляет свыше 13 млн долларов (цена 1 г героина – около 100 долларов США).

В сообщении напомнили, что еще в мае 2008 года СБУ выявила и перекрыла канал контрабандной транзитной перевозки через территорию Украины из России в Румынию особо опасного наркотического средства. На таможенном пункте «Новоазовск» правоохранители задержали водителя иностранного грузовика во время попытки незаконно переместить через государственную границу Украины 135 кг героина - 116 брикетов с наркотиком были спрятаны в конструктивных элементах прицепа автомобиля.

В отношении наркокурьера – гражданина Турции – Управлением СБУ в Донецкой области было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка наркотических средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Решением Новоазовского районного суда Донецкой области злоумышленник был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. В сентябре 2012 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор без изменений.