Сумы выделили 400 тыс. грн на препараты для новорожденных

Сумской облсовет выделил из областного бюджета 400 тыс. грн на закупку препарата для профилактики особо опасной инфекции дыхательных путей у новорожденных - респираторной синцитиальной инфекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского обласного совета, на выделенные средства лечебные заведения региона вскоре закупят препарат «Синагис». Данный препарат рекомендован Министерством здравоохранения Украины к использованию еще с 2011 года, однако ранее на него не было средств.

Согласно сообщению, стоимость препарата – около 700 долларов США за один флакон. Для всех родителей препарат будет бесплатным.

Как сообщила главврач Сумской областной детской клинической больницы Анна Богданова, некоторые лечебные учреждения уже используют данное лекарство, и на сегодняшний день уже 9 детей получили первую дозу препарата.

«Респираторный синцитиальный вирус – очень опасная инфекция особенно для недоношенных детей. Вирус провоцирует у ребенка тяжелые последствия, и часто сопровождается летальным исходом. Летальность этой инфекции в 9 раз превышает летальность от гриппа», - уточнила А. Богданова.