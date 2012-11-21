Сумы выделили 400 тыс. грн на препараты для новорожденных
Профилактика особо опасной инфекции
Сумской облсовет выделил из областного бюджета 400 тыс. грн на закупку препарата для профилактики особо опасной инфекции дыхательных путей у новорожденных - респираторной синцитиальной инфекции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского обласного совета, на выделенные средства лечебные заведения региона вскоре закупят препарат «Синагис». Данный препарат рекомендован Министерством здравоохранения Украины к использованию еще с 2011 года, однако ранее на него не было средств.
Согласно сообщению, стоимость препарата – около 700 долларов США за один флакон. Для всех родителей препарат будет бесплатным.
Как сообщила главврач Сумской областной детской клинической больницы Анна Богданова, некоторые лечебные учреждения уже используют данное лекарство, и на сегодняшний день уже 9 детей получили первую дозу препарата.
«Респираторный синцитиальный вирус – очень опасная инфекция особенно для недоношенных детей. Вирус провоцирует у ребенка тяжелые последствия, и часто сопровождается летальным исходом. Летальность этой инфекции в 9 раз превышает летальность от гриппа», - уточнила А. Богданова.