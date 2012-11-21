Днепропетровской детской больнице передали уникальное оборудование

ПриватБанк сегодня, 21 ноября, официально передал Днепропетровской областной детской клинической больнице уникальное оборудование для комплексного лечения онкобольных детей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет передал больнице три единицы оборудования зарубежного производства общей стоимостью более 1 млн грн. Это автоматический биохимический анализатор крови, позволяющий контролировать состояние маленьких пациентов во время прохождения химиотерапии, ультрасовременный электрохирургический аппарат для операций, который позволит минимизировать возникновение осложнений и увеличить шансы на полное выздоровление каждого ребенка, а также новый коагулометр, позволяющий улучшить диагностику нарушений свертываемости крови и предупреждать кровотечения при проведении химиотерапии.

Медицинская техника передана больнице в рамках благотворительной программы «Детство для всех!», проводимой благотворительным фондом ПриватБанка «Помогать просто!». Программу также сопровождают волонтеры Днепропетровской, благотворительной организации «Сияние радуги» которые проводят арттерапию для маленьких пациентов стационара и собирают средства на лекарства для онкобольных детей.

“Оборудование, которое мы сегодня официально передаем больнице, уже смонтировано, налажено и начинает работать, спасая жизни детей. Все средства на его закупку были собраны клиентами ПриватБанка в течение 5 месяцев. В благотворительной акции через сеть банкоматов приняли участие более 48 тысяч клиентов банка. Спасибо всем за поддержку этого доброго дела. Все собранные средства пошли исключительно на оборудование. Со своей стороны, банк обеспечил полный контроль за использованием денег, проведением тендера, закупкой, доставкой и наладкой оборудования», - отметил председатель правления, вручая сертификат на оборудование.

По словам А.Дубилета, в среднем клиенты перечисляли со своих счетов на помощь онкобольным детям по 20-25 грн. Максимальный внос составлял 500 грн, минимальный - 1 грн.

Он подчеркнул, что особенностью благотворительной программы также является открытое голосование он-лайн клиентов ПБ, которые выбрали именно проект для помощи онкобольным детям.

«Многие клиники мечтают о таком оборудовании модели 2012 года от лучших производителей. В Днепропетровске – это уже реальность. Наша больница - единственная детская больница в Украине и пятая больница вообще в стране, которая благодаря программе ПриватБанка имеет такое современный электрохирургический инструментарий», - заявил журналистам директор Днепропетровской областной детской клинической больницы Александр Хитрик.

По его словам, это поможет качественно и безопасно делать операции детям при сложных опухолях.

Справка УНИАН. С начала 2012 года в Днепропетровской областной детской клинической больнице прошли лечение более 400 детей. В стационаре больницы постоянно находятся 20-30 маленьких пациентов. Благотворительная программа ПриватБанка “Помогать просто!” действует с 2010 года и дает возможность клиентам банка участвовать в благотворительных проектах, направленных на поддержку детей-сирот, тяжелобольных детей и целевых проектах помощи пострадавших от стихийных бедствий и катастроф. Внести свой вклад в доброе дело можно перечислив сумму пожертвований в банкоматах банка или направив на благотворительность мелкую сдачу в отделениях банка (до 1 грн). В рамках программы “Помогать просто!” уже собрано 7 млн 210 тыс. грн для детских домов и более 4,5 млн грн на целевые благотворительные программы.