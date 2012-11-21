В детсаду в Киеве выявлена кишечная палочка и стафилококк

В Киеве в детском саду №745 в пище для детей выявлена кишечная палочка, а у поваров и воспитателей – стафилококк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района столицы.

В частности, как говорится в сообщении, по поручению прокуратуры санитарно-эпидемиологической станцией было проведено микробиологическое исследование блюд в детском саду №745, расположенном по пр. Маяковского, 18-б.

По результатам исследования врачами СЭС в макаронах и омлете были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Причиной называют нарушение санитарно-гигиенического режима и технологии приготовления блюд, обработки и мойки посуды.

Кроме того, в ходе бактериологического обследования поваров и воспитателей детского учреждения у 7 из 24 был обнаружен массивный рост стафилококка, поинформировали в прокуратуре.

В связи с этим возбуждено уголовное дело за невыполнение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений по ч. 1 ст. 325 УК Украины.