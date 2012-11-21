В "спальном" районе Черкасс объявили карантин на бешенство

В Черкассах в Юго-Западном районе объявлен карантин на бешенство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, вчера, 20 ноября, региональная лаборатория ветеринарной медицины подтвердила заболевание бешенством у лисы, которую нашли 12 ноября в Черкассах в районе ул. 30-летия Победы, 29. В связи с этим, в Юго-Западном "спальном" районе города объявлен карантин на бешенство.

Горожанам, особенно жителям опасной зоны, которая ограничивается улицами Рустави – Конева – 30-летия Победы – Ярославской - Батицкого, рекомендовано в случае появления диких животных немедленно сообщать об этом работникам ветеринарной медицины.

Утвержден комплексный план мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных в городе. Особо контролироваться будут территории школ в Юго-Западном районе Черкасс, а также возле Городской детской больницы и детской поликлиники №3.

По словам начальника управления ветмедицины в г. Черкассы Василия Крука, в пригороде расплодились лисы – переносчики бешенства. Они кусают котов, собак, идут в город. По его словам, если дикое животное бесстрашно заходит в город, оно, вероятнее всего, больно бешенством.