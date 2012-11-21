В Севастополе продолжают добывать песок

В Севастополе проведут повторную экспертизу воздействия разработки морского песка компанией «Суэста» в районе мыса Фиолент на окружающую природную среду.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о проведении дополнительной экологической экспертизы материалов «Оценки воздействия на окружающую природную среду разработки Севастопольского-1 месторождения строительных песков в прибрежной части акватории Черного моря» (осуществленной для ООО «Суэста» Южным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии) принял во вторник на сессионном заседании горсовет Севастополя.

Председатель депутатской комиссии по вопросам экологии Карп Булатов рассказал депутатам, что «Суэста» добывает песок на основании трех документов: согласования и разрешения на добычу песка со стороны Азово-Черноморской экологической инспекции, а также — разрешения Государственной службы геологии и недр Украины, выдаваемого на основе этих документов. По словам К.Булатова, «Если — а, скорее всего, так и будет — мы получим отрицательное заключение при повторной экспертизе, то аннулируются и разрешения Азово-Черноморской инспекции и министерства». Он добавил, что проведение экспертизы обойдется городскому бюджету примерно в 5 тыс. грн.

В свою очередь, глава Севастопольской ГГА Владимир Яцуба на сессии предложил обратиться к правительству Украины с просьбой о внесении изменений в порядок принятия решений о разработке недр прибрежной зоны Севастополя, с учетом мнения городской власти и интересов общины.

«Уже понятно, что представители власти не имеют отношения к этому вопросу. Нас никто не спрашивает. Без нас, без ведома все это делали. Поэтому, кроме всего прочего, надо подготовить обращение к правительству Украины, что, учитывая особенности прибрежной зоны Севастополя, где расположены жилые дома, просим внести изменения в порядок принятия решений, и (чтобы) без ведома властей такие лицензии, уважаемые инспекции всякие там не выдавали», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины в начале ноября своим приказом остановила действие выданного в декабре 2011 года Государственной Азово-Черноморской экологической инспекцией специального разрешения компании «Суэста» на пользование недрами (добыча песка) в прибрежной части Севастопольской зоны акватории Черного моря.

По результатам рассмотрения протеста Севастопольской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, а также по итогам проведенной городской прокуратурой проверки также установлено, что положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на проведение работ по добыче песка выданы «Суэсте» в нарушение требований природоохранного законодательства.

Ранее, 30 октября, «Суэста» заявила, что после перерыва, связанного с участием в судебных процессах, возобновляет работы по добыче морского песка в акватории Севастополя, в том числе районе мыса Фиолент.

1 ноября прокуратура Севастополя по факту добычи песка судами компании «Суэста» возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239-2 УК Украины, то есть незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. грн или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать соответствующие должности на срок до 3 лет с конфискацией орудий и средств завладения.

Как сообщил в тот же день на пресс-конференции прокурор Севастополя Игорь Пилат, в ходе проверки установлено, что добыча песка проводилась группой компаний ООО «Суэста» с 19 февраля 2012 года на основании полученных разрешений со стороны различных контролирующих органов, в частности Государственной Азово-Чорноморской экологической инспекции. В ходе проверки установлено, что два судна, «Трофа» и «Печора», попеременно, практически круглосуточно добывали песок со дна моря в районе мыса Фиолент и мыса Виноградный.

Справка УНИАН. Основным видом деятельности Группы компаний «Суэста» является добыча и продажа морского строительного песка в Крыму, а также производство и реализация строительного бетона и растворов, изделий из бетона.

ООО «Суэста» входит в ЗАО «Южная инвестиционная компания». 27 декабря 2011 года фирма получила разрешение Государственной службы геологии и недр Украины на добычу полезных ископаемых - на использование недр, при условии соблюдения природоохранного законодательства, сроком на 10 лет. Размер определенного месторождения песка «Севастопольское-1» составляет 64 га водной глади, запасы песка здесь оцениваются в 2 млн тонн.

Мыс Фиолент с прилегающей акваторией, с 1969 года считается памятником природы местного значения. В годы независимости Украины был подтвержден статус природно-заповедной территории.