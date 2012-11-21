В центре Киева ночью горел жилой дом: жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 00.16 в Печерском районе города, по ул. Ивана Мазепы, 3, в шестиэтажном жилом доме (тринадцать подъездов на 175 квартир) в квартире на шестом этаже возник пожар. Огонь быстро распространился на соседние квартиры и крышу дома.

В 4.05 подразделения МЧС ликвидировали пожар. К гашению огня привлекались 94 человека и 23 единицы техники.

В результате пожара уничтожено около 600 кв. м крыши и 8 квартир на шестом этаже над первым и вторым подъездами.

Жертв и пострадавших нет. Во время гашения из дома были выведены около 100 человек. Жители четырех поврежденных квартир городская государственная администрация временно отселила в гостиницы города.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, около 03.00 к зданию прибыл председатель КГГА Александр Попов. Он сообщил, что все жители дома будут временно расселены в гостиницы столицы, а утром в городской госадминистрации состоится заседание оперативного штаба, на котором будут решаться вопросы компенсации ущерба и другой необходимой помощи пострадавшим от пожара.

«Ни одного из жителей дома, в котором произошел пожар, мы не оставим без внимания. К счастью, все городские службы сработали оперативно и жертв нет. Однако, при необходимости жителям будет оказана медицинская помощь. Утром мы соберем штаб, на заседании которого решим и вопрос компенсаций материального ущерба. Пока в доме будет работать комиссия, жители не будут иметь доступа к своим квартирам. В это время квартиры будут охраняться подразделениями милиции. На протяжении суток будут выполнены все необходимы работы, чтобы восстановить газоснабжение и теплоснабжение в доме, чтобы как можно скорее люди вернулись в квартиры, которые пригодны к проживанию», – сказал А.Попов.

Он добавил, что с 09.00 непосредственно в доме будет работать штаб, который будет координировать вопрос временного расселения жителей.