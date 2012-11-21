Медзаведения Сумщины получили оборудование на 32 млн грн

В Сумской области заведения здравоохранения в рамках реализации стратегии социально-экономического развития «Новая Сумщина-2015» получили высокотехнологичное диагностическое оборудование на сумму более 32 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Сумской облгосадминистрации Тамара Ищенко.

«Это – реальный шаг к улучшению качества и доступности медицинской помощи, как в больших городах, так и в отдаленных районах», - отметила она.

По информации Т.Ищенко, благодаря выделенным из областного бюджета средствам Конотопская, Роменская и Ахтырская центральные районные больницы получили сверхсовременные многосрезовые спиральные компьютерные томографы, областной клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны и областная клиническая больница получили цифровые рентгеновские диагностические аппараты, Роменская, Конотопская и Глуховская ЦРБ – цифровые мамографы, Середино-Будская ЦРБ – флюорограф, Белопольская ЦРБ – рентгенаппарат, Роменская и Ахтырская ЦРБ – рентгенаппараты.

«Решение о разделе оборудования было принято депутатским корпусом на последней сессии областного совета, которая состоялась 16 ноября», - рассказала Т.Ищенко.