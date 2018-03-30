Почему антибиотики перестают действовать

Распространенные мифы об антибиотиках

Начался простудный сезон. Многие заболевшие ищут спасение от своих проблем в приеме антибиотиков — по собственному усмотрению. Действительно, способность антибиотиков успешно бороться с инфекциями часто воспринимается, как панацея. Однако, чем больше применяются эти средства, тем больше появляется и проблем. О том, что нужно знать, чтобы проблем не случалось, рассказал фармацевт-технолог одной из украинских фармацевтических фирм Виталий ШЕВЧЕНКО.

8 МИФОВ ОБ АНТИБИОТИКАХ

1. Нет болезни, при которой нельзя обойтись без антибиотиков.

Без антибиотиков нельзя обойтись при заболеваниях верхних дыхательных путей (ангинах, ларингитах, бронхитах и пневмониях) и ЛОР-органов (отитах), сопровождающихся сильной слабостью, головной болью, болью в мышцах, температурой выше 37С, кишечных инфекциях. Но только при одном условии — если у врача есть основания думать, что возбудитель — бактерия, а не вирус (на вирусы антибиотики не действуют). Если врач сомневается в этом вопросе, он должен назначить вам анализ крови на дому. По нему видно, вызвано ваше заболевание вирусом или бактерией. Анализ делают день-два. После него врач четко определяет, нужен вам антибиотик или нет. А пока возбудитель не определен, больной принимает поддерживающее лечение (без антибиотика).

2. Антибиотики помогают при гриппе.

При гриппе, кори, краснухе, ветряной оспе, аденовирусной и других вирусных инфекциях они бесполезны, т.к. совершенно не действуют на этих возбудителей.

3. Кашель лечится антибиотиками.

Далеко не всегда. При кашле, если он не сопровождается подъемом температуры и другими симптомами воспаления, антибиотики также не нужны — его причиной могут быть аллергия, бронхиальная астма, повышенная чувствительность бронхов к раздражителям внешней среды другие причины, на которых антибиотики не влияют. Зато если кашель — один из признаков бронхита или пневмонии — антибиотики — то, что нужно.

4. Если самочувствие нормализовалось, можно прекращать курс.

Нет, потому что это приводит к двум серьезным проблемам. Первая — антибиотикорезистентость. Этот термин означает, что микроб выработал иммунитет от антибиотика, которым вы его «недобили». Так происходит потому, что для полного уничтожения заразы в организме нужно определенное время. Если его не выдержать, то микроб выживет, даже если вам кажется, что вы абсолютно здоровы. В случае, если вы заразитесь таким микробом от кого-то, кто подобным образом недолечился, то традиционные антибиотики его уже не возьмут и придется принимать более сильные (а зачастую вредные) лекарства. Вторая — то, что это может привести к «стиранию» признаков заболевания, и его переходу в скрытую форму. Такое нередко случается при таких заболеваниях как бронхит, ангина, гонорея, хламидиоз, кишечные инфекции. При этом вы продолжаете заражать других. В этом случае придется лечиться заново. Поэтому всегда заканчивайте полный курс приема антибиотика (сколько это дней, в каждом случае знает только врач) — только это дает гарантию, что вышеперечисленные проблемы вас не коснутся.

4. Антибиотики действуют всегда.

Хоть это и сильные лекарства, но побеждают микробов они не всегда. Во-первых, из-за причины, описанной выше. А во-вторых — из-за того, что вас поразил редкий «гад». Ведь антибиотик помогает только, когда микроб чувствителен к нему. Анализ крови в этом случае дает только приблизительную наводку. Точно узнать, к каким антибиотикам чувствителен конкретно возбудитель вашего недуга, можно, сдав мокроту или другие «ненормальные» выделения из больного органа, в лабораторию на бактериологический анализ с посевом на чувствительность к антибиотикам. Хороший врач всегда назначит это исследование. Правда, этот анализ делают целых пять дней. Однако тем временем врач должен прописать вам другой антибиотик, т.к. у разных заболеваний есть «традиция» вызываться «своими» микробами. Условие — если ваше состояние в течение первых двух-трех суток после начала приема первого антибиотика не улучшается, необходимо незамедлительно менять лекарство.

5. После приема антибиотиков всегда возникает дисбактериоз.

Нет, не всегда. Большинство современных антибиотиков лишены этого побочного действия. Например, пенициллин, левомицетин, цефазолины, фторхинолоны, эритромицин, азитромицин, рокситромицин и мидекамицин вызывает его редко, а вот ампициллин, амоксициллин, бисептол, гентамицин — часто. Поэтому, если вы не хотите после курса приема антибиотика лечить кишечник, просите врача еще при выборе средства назначить препарат без подобных побочных действий.

6. Можно принимать антибиотик без пробы.

Не желательно, т.к. на любой антибиотик может возникнуть аллергия. Ее проявления бывают разными: шок, повышение температуры, увеличение лимфоузлов и селезенки, боль в суставах, отеки, сыпь. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас непереносимость того или иного препарата, нужно сделать пробу. Если антибиотик в ампуле, то пробу делает врач. Она представляет собой внутрикожный укол в руку с 0,1 мл антибиотика. Если через 5 минут на коже покраснение больше 5 мм, это аллергия, и этот антибиотик вам нельзя — нужно искать замену. Для таблеток — это прием 1/4 части от разовой дозы. Если через 30минут после приема таблетки вас начинает тошнить или кожа покрывается сыпью — аллергия.

7. Беременным применять антибиотики нельзя.

Можно, но не все. Например, тетрациклин, левомицетин, доксициклин, фторхинолоны, бисептол беременным категорически противопоказаны, т.к. вызывают нарушения развития плода. С осторожностью нужно относиться к приему пенициллина и метронидазола. В любом случае, по вопросу приема всех лекарств в этот период нужно обращаться к акушеру-гинекологу.

8. Антибиотики угнетают иммунитет.

Старые лекарства действительно обладали этим негативным свойством, однако в настоящее время лекарства, подавляющие иммунитет, отбраковываются еще на стадии доклинических исследований. Поэтому такая мысль устаревшая. Некоторые антибиотики, например макролиды, не только не угнетают, но даже стимулируют иммунную систему. В связи с этим не обязательно сопровождать антимикробную терапию назначением иммуномодуляторов и противоаллергических препаратов, как это до сих пор делает много врачей.

Дмитрий Гуцало,Сегодня