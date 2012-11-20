Сумщина: в селах создадут 13 новых пунктов «скорой помощи»

В Сумской области в сельской местности вскоре будут созданы 13 дополнительных пунктов скорой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Петр Павлюк.

«Есть нормы, которыми предусмотрено, что «скорая» должна прибыть за 15-20 минут. Чтобы обеспечить такие стандарты, мы планируем создать в селах еще 13 пунктов скорой медицинской помощи, сейчас проводим расчеты для определения мест их расположения», - отметил П.Павлюк.

По его информации, сейчас в области функционирует 2 станции, 18 отделений, 41 пункт скорой помощи. Работают 120 бригад скорой помощи, в том числе 5 специализированных. Кроме того, оказать неотложную медицинскую помощь готовы ургентные службы всех лечебных учреждений области.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступает в силу Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи». Согласно положениям закона, все коммунальные учреждения экстренной медицинской помощи будут финансироваться не из местных, а из областного бюджета. Расходы на эти нужды будут предусмотрены в Государственном бюджете.

Первую домедицинскую помощь человеку в неотложном состоянии будут обязаны предоставлять спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, милиции, фармацевты, водители автотранспортных средств, проводники пассажирских вагонов и другие лица, не имеющие медицинского образования, но по своим профессиональным или служебным обязанностям должны владеть практическими навыками оказания такой помощи.

Законом также предусматривается, что в случае угрозы жизни человека, который находится в неотложном состоянии, медицинские работники и другие граждане будут иметь право использовать любое имеющееся транспортное средство для оказания человеку неотложной медицинской помощи или перевозки его в ближайшее учреждение здравоохранения.

В случае отказа в передаче или принятии вызова, несвоевременного оказания, создания препятствий в оказании экстренной медицинской помощи лица будут нести гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в зависимости от характера противоправных действий.