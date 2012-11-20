Во Всемирный день ребенка в Киеве открыли мемориальную доску Янушу Корчаку – выдающемуся польскому писателю, педагогу и врачу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. в торжествах по случаю открытия доски на фасаде дома, в котором проживал и работал Я.Корчак во время Первой мировой войны на улице Владимирской, 47, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, заместитель министра культуры Украины Тимофей Кохан, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, исполняющий обязанности начальника Главного управления охраны культурного наследия Яков Дихтяр, а также деятели культуры и педагогическая общественность.

«Сегодня состоялось знаковое событие, ведь таким образом мы увековечиваем наше общее духовное наследие. Украинская и польская истории очень связаны, большое количество деятелей культуры, художников, представителей интеллигенции работали на территории обоих держав, один из наиболее ярких представителей этой плеяды – Януш Корчак. Городская власть Киева поддерживает подобные инициативы национальных общин – только в течение 2012 года было установлено семь мемориальных досок и два памятника выдающимся деятелям и военным, которые жили и работали в Киеве», – сказал Я.Дихтяр.

Напомним, что в 2011 году Сейм Республики Польша провозгласил 2012 год «Годом Януша Корчака» под лозунгом «Нет детей – есть люди». С 13 до 20 ноября в столице Украины проходят Дни Я.Корчака. Именно в Киеве выдающийся педагог находился в начале ХХ века и работал над одной из своих основополагающих педагогических работ «Как любить ребенка».

Отметим, что Я.Корчак – настоящее имя которого Генрик Гольдшмидт, известен также как Старый Доктор или Господин Врач – врач по образованию, педагог по призыву души и писатель по призванию. Родился в 1878 или 1879 году в Варшаве, погиб в 1942 году в нацистском лагере смерти в Треблинке вместе со своими воспитанниками.

В Польском Институте в Киеве утверждают, что Я.Корчак - человек, который стал легендой еще при жизни, классик детской литературы, педагог-новатор, основоположник деятельности в защиту прав ребенка и полного равноправия детей. Он утверждал, что ребенок имеет право быть таким, каков он есть, имеет право на уважение, на ошибку, на высказывание своего мнения.

Кроме того, Я.Корчак руководил и занимался в Варшаве двумя приютами для детей «Наш дом» и «Дом сирот», где создал своеобразную детскую республику с детским парламентом, товарищеским судом, детской газетой.