В мусорном контейнере нашли труп новорожденного младенца

В Харькове в мусорном контейнере возле одного из домов по бульвару Ивана Каркача обнаружен труп новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение об обнаружении трупа новорожденной девочки поступило в дежурную часть Орждоникидзевского райотдела милиции от оператора «102» 15 ноября около 17.30.

На место происшествия срочно выехало руководство Орждоникидзевского райотдела и городского управления милиции, следственно-оперативная группа, прокурор района, эксперты-криминалисты и кинологи. С места происшествия милиция изъяла вещественные доказательства.

Труп ребенка направлен в морг. На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Работники милиции устанавливают обстоятельства происшествия: допрашивают свидетелей и жильцов близлежащих домов. По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.