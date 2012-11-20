Львовщина: двое гробокопателей после похорон устроили резню

Во Львовской области двое работников городского кладбища города Червоноград после похорон устроили драку с применением холодного оружия (ножа), в результате которой один из гробокопателей в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в прошлые выходные двое работников кладбища (гробокопатели) выкопали яму для захоронения и после завершения работы и похорон вместе ушли в подсобное помещение, расположенное на территории кладбища. Там между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 27-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений в спину своему 46-летнему коллеге.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Нападающего задержали и направили в областную психиатрическую больницу для прохождения соответствующего осмотра.

По одной из версий, ссора между работниками кладбища могла возникнуть из-за деления средств, полученных за копание могилы.

В отношении агрессивного копача могил возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 5 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (убийство) УК Украины, информирует Отдел связей с общественностью.