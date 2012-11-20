Грибники нашли в лесу 12 минометных мин
14:24, 20 ноября 2012Новости регионов
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В Сумской области
В Сумской области местные жители во время сбора грибов в лесу вблизи сел Междуречье и Токари Лебединского района нашли 12 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.
«Люди решили не испытывать судьбу, а сразу вызвали специалистов», - отметили в ГУ МЧС.
Прибывшие на место события саперы 2-го специального центра быстрого реагирования МЧС, которое дислоцируется в г. Ромны, обезвредили боеприпасы в безопасном для людей месте.
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