Грибники нашли в лесу 12 минометных мин

В Сумской области местные жители во время сбора грибов в лесу вблизи сел Междуречье и Токари Лебединского района нашли 12 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

«Люди решили не испытывать судьбу, а сразу вызвали специалистов», - отметили в ГУ МЧС.

Прибывшие на место события саперы 2-го специального центра быстрого реагирования МЧС, которое дислоцируется в г. Ромны, обезвредили боеприпасы в безопасном для людей месте.