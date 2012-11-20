На Черкасчине в пруду обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

В Черкасской области 19 ноября в местном пруду села Красная Слобода Черкасского района обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, при спуске воды из местного пруда на дне увидели металлический предмет, похожий на авиабомбу. Пиротехническая группа областного управления МЧС, прибывшая на место находки, установила, что найденный предмет — 100-килограммовая осколочная авиационная бомба времен Второй мировой войны. В настоящее время проводятся работы по обезвреживанию авиабомбы и выемке из пруда и ее вывозу.

С начала года в Черкасской области пиротехниками уничтожены 2128 боеприпасов времен войны, среди которых минометные мины, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, гранаты, взрыватели к гранатам и патроны.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в лесу поблизости от села Поташ в Маньковском районе Черкасской области обнаружили арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.