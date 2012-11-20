В Киеве акушерско-гинекологическую службу хотят реорганизовать по пилотной модели Соломенки, пишет сегодня газета «Хрещатик».

По информации издания, коллегия Главного управления здравоохранения КГГА рассмотрела результаты пилотного проекта реорганизации акушерско-гинекологической службы, которая реализуется на базе Соломенского района. Медики столицы отметили успешность модели и рекомендуют другим районам перенять опыт Соломенки. По данным газеты, в январе текущего года здесь кардинально изменили подход к наблюдению за беременными - провели административное переподчинение женских консультаций Киевскому городскому роддому № 5, в результате чего установили неразрывную связь между женской консультацией и родовспомогательным стационаром. Так, за 9 месяцев внедрения пилотного проекта основные показатели качества предоставления медицинских услуг киевлянкам значительно улучшились. Выросло количество выявленных патологий вродженных недостатков развития плода на ранних стадиях беременности, уменьшилось количество преждевременных и патологических родов, существенно снизились перинатальные потери и смертность новорожденных. Кроме того, уровень раннего диагностирования заболеваний, в том числе онкологических, повысился в несколько раз.

На протяжении декабря специалисты проведут детальный анализ качества предоставления медпомощи женщинам Киева, после чего будут рассматривать возможность реорганизации акушерско-гинекологической службы города по отработанной модели в Соломенском районе.

kreschatic.kiev.ua