Дело по факту отравления детей в Обухове направили в суд

Прокуратура Обуховского района Киевской области направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту массового отравления детей в детском саду «Рушничок» в г. Обухов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, досудебным следствием установлено, что руководитель этого детсада, в нарушение Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учебных заведений, не обеспечила надлежащий контроль над организацией и качеством питания. В садике во время приготовления еды не была соблюдена технология приготовления пищи, в результате чего в готовые блюда попал возбудитель сальмонеллеза.

Употребление этой пищи привело к массовому инфекционному заболеванию в дошкольном учебном заведении. В целом отравились 38 человек, из них 29 детей дошкольного возраста.

Руководителю заведения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

На данное время заведующая детским садом освобождена с занимаемой должности.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен заведующий санитарно-гигиенического отдела Обуховской районной санэпидстанции, который был обязан систематически осуществлять санэпиднадзор и соблюдение государственных санитарных правил и норм, особенно в заведениях массового пребывания детей.

На данное время состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.