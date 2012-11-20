В Черниговской области под колесами поезда погибла женщина. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

Вчера в г. Бахмач на железнодорожной станции "Бахмач-Киевский" мотовоз АГД-18424937 (станции Конотоп) смертельно травмировал женщину, 1971 года рождения.

Задержки движения поездов не было.