В Черниговской области под колесами поезда погибла женщина
12:02, 20 ноября 2012Новости регионов
0
1971 года рождения...
В Черниговской области под колесами поезда погибла женщина. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.
Вчера в г. Бахмач на железнодорожной станции "Бахмач-Киевский" мотовоз АГД-18424937 (станции Конотоп) смертельно травмировал женщину, 1971 года рождения.
Задержки движения поездов не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter