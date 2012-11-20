В г.Ривне у 7 работников предприятия - пищевое отравление

19 ноября в приемное отделение Ривненской городской больницы с признаками пищевого отравления обратились 7 работников производственного предприятия «Патар», которое находится в г.Ривне на улице Млынивской.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, после медицинского обследования все больные были госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом «острый энтерит».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится медицинское обследование лиц, которые находились в контакте с пострадавшими.