В г.Ривне у 7 работников предприятия - пищевое отравление
11:52, 20 ноября 2012Новости регионов
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Госпитализированы
19 ноября в приемное отделение Ривненской городской больницы с признаками пищевого отравления обратились 7 работников производственного предприятия «Патар», которое находится в г.Ривне на улице Млынивской.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, после медицинского обследования все больные были госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом «острый энтерит».
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится медицинское обследование лиц, которые находились в контакте с пострадавшими.
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