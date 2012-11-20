В столице стартует кампания по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, в заведениях здравоохранения столицы уже начали готовиться к работе в условиях эпидемического роста заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями. В медицинских учреждениях создают запас противовирусных и лечебных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств индивидуальной защиты медицинских работников. Кроме того, запланирована и учеба медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики острых респираторных заболеваний.

За счет комплексной программы «Здоровье киевлян» будут делать прививки против гриппа детям и персоналу детских домов и приютов для несовершеннолетних, школ-интернатов для сирот и детям, лишенным родительской заботы, а также пожилым людям, которые проживают в домах престарелых.

Также в профильном управлении сообщили, что в случае интенсивного роста заболеваемости предусмотрено дополнительное привлечение медицинского персонала и увеличение количества коек для госпитализации пациентов.

Коммунальное предприятие «Фармация» обеспечит аптечную сеть достаточным количеством лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа, а также масок, резиновых перчаток и других средств индивидуальной защиты и их бесперебойную реализацию.

Мониторинг за циркуляцией вирусов и уровнем заболеваемости жителей столицы будет осуществлять Киевская городская санитарно-эпидемиологическая станция.

Если эпидемическая ситуация по ОРВИ все же осложнится, по соответствующему ходатайству Киевской CЭC столичная власть будет рассматривать вопрос о прекращении учебного процесса в школах и введении ограничительных мер в других учебных заведениях города.