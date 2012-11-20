Полтавщина: мужчина перевозил в автобусе 26 кг марихуаны

В Полтавской области милиционеры на этих выходных задержали мужчину, который перевозил в пригородном автобусе 26 кг марихуаны.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в Полтавской области, 37-летний мужчина ехал пригородным автобусом из Котельвы в Полтаву. Работники Госавтоинспекции Полтавской области остановили автобус, а специалисты Кинологического центра вместе со служебной собакой зашли в салон автобуса. Собака остановилась около двух хозяйственных сумок одного из пассажиров, в которой оказалось почти 26 кг марихуаны, что по ценам черного рынка стоит около 300 тыс. грн.

Как пояснил задержанный, наркотические растения он собрал на опушке леса Котелевского района две недели назад. Затем находку перевез в одну из лесополос Полтавского района, где оставил сушиться. Теперь он вернулся, чтобы забрать наркотик и перевезти к себе домой для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.

По данным милиции, задержанный с марта месяца находился в розыске Октябрьским, а с июня Киевским райотделами милиции за сбыт наркотиков и незаконный оборот оружия.