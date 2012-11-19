Одесса: россиянка, убившая 2-летнюю девочку, была психбольной

В Одесском СИЗО сегодня, 19 ноября, обнаружили мертвой 46-летнюю задержанную, обоснованно подозреваемую в убийстве 2-летней девочки в доме по ул. Нежинской.

Как сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы в Одесской области со ссылкой на заместителя начальника Управления Вячеслава Кравченко, заключенная гражданка России, которую ранее обследовали в психиатрической лечебнице, находилась в санблоке СИЗО в ожидании этапирования на повторную экспертизу.

«Сейчас проводится расследование по случившемуся факту», - добавил он.

По сведениям некоторых СМИ, заключенная, которая, согласно предварительному заключению, была душевнобольной, повесилась на простыне.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 11 октября по подозрению в совершении убийства 2-летней девочки сотрудниками спецподразделения милиции «Беркут» была задержана 46-летняя российская туристка, снимавшая квартиру в доме №34 по ул. Нежинской.

По данным облУВД, когда девочка с мамой и бабушкой вернулись домой с прогулки. Мать открыла двери квартиры на втором этаже и спустилась вниз - помочь бабушке поднять поднять коляску. В это время временно проживавшая по соседству женщина закрылась с ребенком в тамбуре, и поднявшиеся мать и бабушка не могли открыть дверь. Из-за двери слышны были крики ребенка, которые затем резко прекратились. Когда соседка открыла дверь и впустила родителей, они обнаружили уже мертвого ребенка с резаной раной в области шеи. Женщина пыталась скрыться, но была задержана и у нее из рук был изъят кухонный нож со следами вещества бурого цвета. В милиции отметили, что женщина является гражданкой России и прибыла в конце сентября в Одессу на отдых. Она дала правдивые показания о совершении данного преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ст.115 ч.2 п.2 УК Украины.

13 октября Приморский районный суд Одессы определил для российской туристки меру пресечения в виде содержанию под стражей в Одесском СИЗО в течение 2 месяцев.