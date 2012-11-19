Днепропетровщина: в лесополосе нашли 198 боеприпасов

В Днепропетровской области в лесополосе вблизи села Днепровокаменка нашли 198 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Днепропетровской области, боеприпасы были найдены вчера, 18 ноября, во время проведения поисковых работ организацией «Поиск Днепр».

В частности, было найдено 192 артиллерийских снаряда разных калибров, 3 минометных мины и 3 гранаты.

Подана заявка в группу пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГТУ МЧС в Днепропетровской области на уничтожение боеприпасов.