В донецком бизнес-центре взрывчатку не нашли

В Донецке, в бизнес-центре «Центавр-плаза», где сегодня из-за сообщения о минировании проходила проверка и эвакуация посетителей и персонала, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горотдела милиции.

В сообщении отметили, что на месте происшествия работали все соответствующие службы. Из здания было эвакуировано около 500 человек. Правоохранители и взрывотехники обследовали помещения офисов на предмет наличия взрывоопасных объектов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщал УНИАН, сегодня администратору бизнес-центра по телефону анонимно сообщили о минировании здания, и в 10.00 с помощью «тревожной кнопки» это сообщение было передано отделу государственной службы охраны. Была проведена эвакуация посетителей и персонала бизнес-центра.